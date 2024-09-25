...

OKEZONE FLASH: Alasan Arhan Tak Dimainkan Suwon FC Akhirnya Terkuak hingga Raja Yordania Tolak Pengungsi Palestina

Susi Susanti, Jurnalis · Rabu 25 September 2024 20:00 WIB
A A A
Okezone Flash malam ini (25/9/2024) akan membahas tentang Indra Septriaman yang terancam hukuman mati usai membunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman.
 
Selanjutnya, petinggi Suwon FC membongkar alasan Pratama Arhan jarang dimainkan hingga dua artis pria resmi menduda. Selanjutnya, perjalanan menuju IKN akan lebih efisien karena kehadiran bandara dan tol.
Terakhir, kabar dari Raja Yordania yang menolak ide pemindahan warga Palestina dari Tepi Barat ke Yordania. Semua berita tersebut bisa Anda baca di Okezone.com Lengkap Cepat Beritanya.
 
Host: Susi Susanti

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini