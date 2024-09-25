Okezone Flash malam ini (25/9/2024) akan membahas tentang Indra Septriaman yang terancam hukuman mati usai membunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman.

Selanjutnya, petinggi Suwon FC membongkar alasan Pratama Arhan jarang dimainkan hingga dua artis pria resmi menduda. Selanjutnya, perjalanan menuju IKN akan lebih efisien karena kehadiran bandara dan tol.

Terakhir, kabar dari Raja Yordania yang menolak ide pemindahan warga Palestina dari Tepi Barat ke Yordania. Semua berita tersebut bisa Anda baca di Okezone.com Lengkap Cepat Beritanya.

Host: Susi Susanti

(rns)

