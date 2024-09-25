Menhan Prabowo Subianto melayangkan salam perpisahan saat rapat kerja terakhir bersama Komisi I DPR RI, Rabu(25/9) sebelum dilantik sebagai Presiden RI terpilih 2024 pada Oktober mendatang.
Prabowo juga meminta permohonan maaf atas kinerjanya selama menjadi Menhan. Prabowo pun mengucapkan selamat pada jajaran anggota Komisi I DPR RI atas pengabdian jajaran komisi pertahanan yang telah mengabdi pada rakyat.
Reporter: Achmad Al Fiqri
