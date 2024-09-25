Pasangan Cagub dan Cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, memulai hari pertama kampanye Pilkada dengan berziarah ke makam lima tokoh nasional di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat.

Beberapa tokoh yang dikunjungi pasangan RIDO, di antaranya Mohammad Husni Thamrin, Ismail Marzuki, hingga H Benyamin Sueb.

Baca artikel: https://megapolitan.okezone.com/read/2024/09/25/338/3067375/hari-pertama-kampanye-ridwan-kamil-suswono-ziarah-ke-makam-lima-tokoh-nasional

Reporter: Irfan Ma'ruf

Produser: Febry Rachadi

(fru)

