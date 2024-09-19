Akibat gempa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kereta cepat Whoosh sempat menunda jadwal perjalanannya. Namun sejak pukul 15.00 WIB, Whoosh kembali beroperasi sesuai jadwal keberangkatan.

Setelah sempat membatalkan perjalanannya, manajemen kereta cepat Whoosh, kembali melakukan pelayanan relasi Halim, Jakarta hingga Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, maupun sebaliknya. Penundaan perjalanan kereta Whoosh karena lokasi gempa berdekatan dengan jalur kereta cepat.

Sejumlah penumpang yang sempat melakukan penundaan perjalanan mengganti jadwal keberangkatan dari pukul 15.00 WIB hingga 21.00 WIB dari Stasiun KCIC Halim, Jakarta.

