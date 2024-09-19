...

Nikmatnya Seruput Kopi Arabika Gayo Khas Aceh

Yusradi, Jurnalis · Kamis 19 September 2024 19:23 WIB
A A A
Aceh Tengah merupakan daerah yang dikenal dengan Kopi Arabika Gayo. Ngopi selain sudah menjadi tradisi masyarakat Aceh pada umumnya juga telah menjadi tren bagi siapa pun yang datang ke dataran tinggi tanah Gayo, Aceh Tengah ini.
 
Penyajian kopi pun kini lebih modern dan bervariasi dengan racikan yang disesuaikan agar disukai semua kalangan.
 
Bagi para kontingen PON XXI yang mengikuti cabang olahraga di venue Aceh Tengah tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan menyeruput kenikmatan Kopi Gayo yang telah mendunia.
 
Minum kopi sembari melepas penat setelah seharian bergelut di arena pertandingan, menjadi pilihan atlet dan official dari berbagai kontingen.
 
Kopi Gayo bukan sekadar minuman tapi jembatan budaya yang menghubungkan masyarakat dan para tamu dari seluruh penjuru Indonesia. 
 
 
Kontributor: Yusradi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini