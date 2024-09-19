Aceh Tengah merupakan daerah yang dikenal dengan Kopi Arabika Gayo. Ngopi selain sudah menjadi tradisi masyarakat Aceh pada umumnya juga telah menjadi tren bagi siapa pun yang datang ke dataran tinggi tanah Gayo, Aceh Tengah ini.

Penyajian kopi pun kini lebih modern dan bervariasi dengan racikan yang disesuaikan agar disukai semua kalangan.

Bagi para kontingen PON XXI yang mengikuti cabang olahraga di venue Aceh Tengah tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan menyeruput kenikmatan Kopi Gayo yang telah mendunia.

Minum kopi sembari melepas penat setelah seharian bergelut di arena pertandingan, menjadi pilihan atlet dan official dari berbagai kontingen.

Kopi Gayo bukan sekadar minuman tapi jembatan budaya yang menghubungkan masyarakat dan para tamu dari seluruh penjuru Indonesia.

