Ayam Asap Kuah Kare Pedas dengan Proses Masak secara Tradisional

Yayan Nugroho, Jurnalis · Kamis 19 September 2024 19:02 WIB
Ayam asap kuah kare pedas merupakan menu andalan warung makan di tepi aliran sungai Gunung Semeru, Desa Pasrujambe, Lumajang. Cara mengolahnya pun cukup sederhana. 
 
Tahap awal daging ayam kampung diasap di atas tungku untuk menciptakan aroma smoky yang khas, sementara untuk kuah kare dibuat dari berbagai rempah dan bumbu, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, dan kemiri yang dihaluskan. Bumbu kemudian dimasak bersama ayam dengan air santan kelapa.
 
Kelezatan ayam asap kuah kare pedas tak lepas dari bahan pilihan di antaranya daging ayam kampung yang masih muda dengan proses memasak secara tradisional.
 
Kontributor: Yayan Nugroho
 

(rns)

