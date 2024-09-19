Okezone Flash malam ini (19/9/2024) akan membahas tentang bocornya 6 juta data NPWP hingga misteri ledakan ribuan pager dan walkie talkie di Lebanon.

Ada juga kabar dari Malik Risaldi yang berpotensi dipanggil Shin Tae Yong gabung Timnas usai absen akibat cedera betis. Pernyataan Fuji yang mengaku bisa mendulang ratusan juta rupiah dari konten Exclusive Instagram juga menarik untuk dibahas.

Terakhir, ada kabar tentang gempa yang terjadi di dua provinsi sekaligus setelah kemarin Kabupaten Bandung diguncang gempa berkekuatan 4,9 magnitudo. Baca semua berita ini di Okezone.com lengkap cepat beritanya.

Host: Khafid Mardiansyah

(rns)

