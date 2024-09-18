...

Viral! Puluhan Nasi Tumpeng Dibuang

Nata Arman, Jurnalis · Rabu 18 September 2024 17:14 WIB
A A A
Kesal karena mubazir, warga kecewa melihat puluhan tumpeng dibuang ke tong sampah. Video amatir ini pun viral, di media sosial, diprotes warganet.
 
Sementara tumpeng yang layak konsumsi dibagikan ke masyarakat. Panitia dan Dinas Kesehatan Karawang beralasan, nasi tumpeng dibuang, sebagai langkah preventif, karena sudah basi.
 
Panitia khawatir tumpeng basi berbahaya jika dikonsumsi warga. Terlebih dari 1800 nasi tumpeng memecahkan rekor muri, hanya dua persen saja yang tidak layak konsumsi.
 
1800 nasi tumpeng ini untuk memecahkan rekor muri, memeriahkan hari ulang tahun karawang ke 391, mayoritas buatan UMKM dan sumbangan berbagai badan usaha.
 
Host: Nata Arman
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini