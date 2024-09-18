Kesal karena mubazir, warga kecewa melihat puluhan tumpeng dibuang ke tong sampah. Video amatir ini pun viral, di media sosial, diprotes warganet.

Sementara tumpeng yang layak konsumsi dibagikan ke masyarakat. Panitia dan Dinas Kesehatan Karawang beralasan, nasi tumpeng dibuang, sebagai langkah preventif, karena sudah basi.

Panitia khawatir tumpeng basi berbahaya jika dikonsumsi warga. Terlebih dari 1800 nasi tumpeng memecahkan rekor muri, hanya dua persen saja yang tidak layak konsumsi.

1800 nasi tumpeng ini untuk memecahkan rekor muri, memeriahkan hari ulang tahun karawang ke 391, mayoritas buatan UMKM dan sumbangan berbagai badan usaha.

