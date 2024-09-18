...

KPK: Kasus Mario Dandy dan Kaesang dalam Dugaan Gratifikasi Berbeda

Nur Khabibi, Jurnalis · Rabu 18 September 2024 22:53 WIB
KPK sedang menelaah laporan dugaan gratifikasi jet pribadi Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. 
 
KPK menyatakan laporan terhadap Kaesang tidak bisa disamakan dengan Mario Dandy, anak dari eks Pejabat Dirjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo.
 
Saat itu Mario Dandy kerap memamerkan gaya hidup mewah, sementara Kaesang sudah bukan lagi anak dalam tanggungan Presiden RI Jokowi. 
 
Kaesang diketahui sudah menikah dan sudah memiliki penghasilan sendiri sehingga kasus pesawat jet pribadi Kaesang tidak bisa disamakan dengan flexing Mario Dandy.  
 
Reporter: Nur Khabibi
 
(rns)

