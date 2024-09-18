Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan memberikan pernyataan dukungan ke Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Said Iqbal juga menegaskan Partai Buruh akan menyampaikan 6 harapan ke pemerintahan Prabowo-Gibran, diantaranya peninjauan kembali Omnibus Law dan UU Cipta Kerja hingga penghapusan outsourching.
Pernyataan dukungan akan dilakukan dalam acara peringatan tiga tahun kebangkitan kelas pekerja di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (18/9) sore.
Reporter: Muhammad Refi Sandi
