Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan memberikan pernyataan dukungan ke Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Said Iqbal juga menegaskan Partai Buruh akan menyampaikan 6 harapan ke pemerintahan Prabowo-Gibran, diantaranya peninjauan kembali Omnibus Law dan UU Cipta Kerja hingga penghapusan outsourching.

Pernyataan dukungan akan dilakukan dalam acara peringatan tiga tahun kebangkitan kelas pekerja di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (18/9) sore.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

