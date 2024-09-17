Komisi III DPR RI sepakat menyetujui pemberian status kewarganegaraan dua pesepak bola keturunan Indonesia pada Selasa (17/9/2024). Keduanya ialah Mees Hilgers dan Eliano Reijnders.

Keputusan pemberian status kewarganegaraan itu diambil dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas dan Sekjen PSSI Yunus Nusi.

