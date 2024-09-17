Taman Bunga Celosia adalah wisata yang berada di Kabupaten Semarang, tepatnya berada di daerah Bandungan. Wisata ini menjadi pilihan yang tepat untuk dikunjungi kalian yang sedang berada di Semarang atau Ungaran.

Dengan menyajikan keindahan bunga di setiap sudutnya, taman ini menjadi tempat yang tak pernah membosankan untuk dinikmati.

Pengunjung akan disambut oleh hamparan bunga-bunga yang beraneka warna dan jenis, menciptakan pemandangan yang memikat mata dan menenangkan jiwa.

