Setelah insiden sepak bola, kali ini kontroversi terjadi di cabang olahraga tinju PON Aceh-Sumut 2024. Dua kali atlet tinju asal Sumatera Utara dianggap menang kontroversial dan diuntungkan wasit.

Pertandingan tinju Joshua Harianja, petinju tuan rumah Sumatera Utara melawan Rusdianto Suku, asal Lampung di nomor 75-80 kilogram putra memicu kontroversi.

Wasit dianggap menguntungkan tuan rumah hingga beberapa kali memunculkan protes dari pihak Lampung. Bahkan pelatih Lampung melemparkan kursinya.

