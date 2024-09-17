Sebuah bus yang membawa puluhan siswa SD mengalami kecelakaan, Selasa (17/9/2024). Lokasi di Jalan Ring Road Perumahan Griya Paniki Indah (GPI), Manado, Sulawesi Utara.

Sebanyak delapan orang mengalami luka-luka. Sedangkan dua orang lagi meninggal dunia.

Kejadian terjadi sekira pukul 07.20 Wita. Penyebab kecelakaan diduga akibat menabrak pembatas jalan.

Polisi masih melakukan olah TKP untuk pendalaman lebih lanjut.

Kontributor: Subhan Sabu

Produser: Wahyu Triyogo

(fru)

