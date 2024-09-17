Sebuah bus yang membawa puluhan siswa SD mengalami kecelakaan, Selasa (17/9/2024). Lokasi di Jalan Ring Road Perumahan Griya Paniki Indah (GPI), Manado, Sulawesi Utara.
Sebanyak delapan orang mengalami luka-luka. Sedangkan dua orang lagi meninggal dunia.
Kejadian terjadi sekira pukul 07.20 Wita. Penyebab kecelakaan diduga akibat menabrak pembatas jalan.
Polisi masih melakukan olah TKP untuk pendalaman lebih lanjut.
Baca juga: https://news.okezone.com/read/2024/09/17/340/3063866/kronologi-bus-bawa-puluhan-anak-sd-kecelakaan-di-manado-tewaskan-2-pelajar
Kontributor: Subhan Sabu
Produser: Wahyu Triyogo
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow