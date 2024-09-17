...

Bus Bermuatan Puluhan Siswa SD di Manado Terbalik, 2 Tewas

Subhan Sabu, Jurnalis · Selasa 17 September 2024 14:15 WIB
Sebuah bus yang membawa puluhan siswa SD mengalami kecelakaan, Selasa (17/9/2024). Lokasi di Jalan Ring Road Perumahan Griya Paniki Indah (GPI), Manado, Sulawesi Utara.
 
Sebanyak delapan orang mengalami luka-luka. Sedangkan dua orang lagi meninggal dunia.
 
Kejadian terjadi sekira pukul 07.20 Wita. Penyebab kecelakaan diduga akibat menabrak pembatas jalan.
 
Polisi masih melakukan olah TKP untuk pendalaman lebih lanjut.
 
Kontributor: Subhan Sabu
Produser: Wahyu Triyogo

