Seorang warga Perumahan Graha Padma diterkam anjing herder saat melintas di Perum Claster Anggrek, Jerakah, Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Akibatnya, korban berinisial LP (56) yang merupakan wanita paruh baya itu mengalami luka gigitan dan cakaran di beberapa bagian tubuhnya. Peristiwa ini terjadi pada Jumat (13/9/2024) lalu yang terekam kamera pengawas atau CCTV.

Produser: Akira Aulia

(fru)

