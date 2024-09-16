Kepiting merupakan salah satu menu favorit yang banyak digemari para penggemar olahan seafood. Tapi tahukah Anda jika daging kepiting memiliki kadar kolesterol yang cukup tinggi.

Bagi Anda penyuka menu olahan kepiting namun menghindari kolesterol tinggi, sebuah resto di kawasan Jalan Prof Dr. Rutami, Kota Bandung, Jawa Barat, menyajikan menu olahan khusus, kepiting garlic caramel.

Garlic atau bawang putih diyakini bisa mengurangi kadar kolesterol yang cukup tinggi pada kepiting.

Host: Reza Siregar

