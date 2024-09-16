Sebuah waterpark dengan luar 5 hektare di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, menawarkan wahana 12 jenis permainan air yang lengkap untuk anak-anak hingga orang dewasa. Seperti wahana wave pool atau kolam ombak yang tervaforit, di mana pengunjung bisa merasakan sensasi ombak bak di laut lepas.

Selain itu, boomerang slide atau seluncuran dengan panjang mencapai 118 meter dan ketinggian menara 16 meter, menjadi wahana menantang dan pacu adrenalin.

Sensasi kolam arus, lazy river, hingga adu kecepatan berseluncur, raca slide dari ketinggian 8 meter dan panjang slide mencapai 50 meter turut menjadi sasaran para pengunjung.

