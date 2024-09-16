Cagub-Cawagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono optimis akan menang satu putaran di Pilkada 2024. RK menyebut partai politik pengusung dan para pendukungnya akan turun langsung membantu kemenangannya di Jakarta.

Hal itu dikatakan RK, usai bersilaturahmi bersama parpol pengusungnya di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (16/9).

Mantan Gubernur Jabar ini mengungkap jika Presiden terpilih Prabowo Subianto juga mengharapkan pasangan RK-Suswomo sukses di Pilgub Jakarta.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

