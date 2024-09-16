...

Pabrik Terapi Sel Punca Senilai Rp4,6 Triliun Diresmikan di Cikarang

Tim Liputan iNews, Jurnalis · Senin 16 September 2024 21:02 WIB
Daewoong Biologics Indonesia (DBI) resmi membuka fasilitas farmasi baru di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang. Fasilitas ini difokuskan pada terapi sel punca (stem cell) dan kosmetik regeneratif. Dengan nilai investasi lebih dari Rp4,6 triliun, fasilitas yang berdiri di atas lahan seluas 100 ribu meter persegi ini diharapkan menjadi salah satu pusat pengembangan Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) terbesar di Indonesia, memperkuat pasar kesehatan regeneratif di dalam negeri.
 

