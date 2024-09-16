Beginilah arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, Senin (16/9/2024). Arus lalu lintas kendaraan dari dua arah mengalami kemacetan parah. Kemacetan terjadi dari siang hingga malam sejak Sabtu (14/9/2024).
Akibat kejadian tersebut, satu wisatawan dikabarkan meninggal dunia. Wisatawan yang tewas itu diketahui memiliki riwayat penyakit asma.
Kontributor: Wildan Hidayat
Produser: Akira AW
(fru)
