Macet Horor di Kawasan Puncak Bogor, Satu Wisatawan Meninggal Dunia

Wildan Hidayat, Jurnalis · Senin 16 September 2024 10:54 WIB
Beginilah arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, Senin (16/9/2024). Arus lalu lintas kendaraan dari dua arah mengalami kemacetan parah. Kemacetan terjadi dari siang hingga malam sejak Sabtu (14/9/2024). 
 
Akibat kejadian tersebut, satu wisatawan dikabarkan meninggal dunia. Wisatawan yang tewas itu diketahui memiliki riwayat penyakit asma.
 
 
Kontributor: Wildan Hidayat 
Produser: Akira AW

(fru)

