Beginilah arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, Senin (16/9/2024). Arus lalu lintas kendaraan dari dua arah mengalami kemacetan parah. Kemacetan terjadi dari siang hingga malam sejak Sabtu (14/9/2024).

Akibat kejadian tersebut, satu wisatawan dikabarkan meninggal dunia. Wisatawan yang tewas itu diketahui memiliki riwayat penyakit asma.

Kontributor: Wildan Hidayat

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News