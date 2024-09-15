...

Taylor Swift Dapatkan 7 Piala Penghargaan di MTV VMA 2024

Nata Arman, Jurnalis · Minggu 15 September 2024 12:30 WIB
Taylor Swift baru-baru ini mengukir sejarah baru di MTV Video Music Awards (VMA) 2024 yang di adakan di UBS Arena, New York, Rabu (11/9/2024). Taylor Swift tercatat sebagai pemenang terbanyak yang pernah diraih oleh seorang musisi dalam penghargaan MTV VMA.
 
Dengan total tujuh kemenangan dari tujuh nominasi, Taylor Swift mencatatkan namanya sebagai artis solo dengan penghargaan terbanyak dalam sejarah VMA.
 
Host: Nata Arman 
 

