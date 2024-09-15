Taylor Swift baru-baru ini mengukir sejarah baru di MTV Video Music Awards (VMA) 2024 yang di adakan di UBS Arena, New York, Rabu (11/9/2024). Taylor Swift tercatat sebagai pemenang terbanyak yang pernah diraih oleh seorang musisi dalam penghargaan MTV VMA.

Dengan total tujuh kemenangan dari tujuh nominasi, Taylor Swift mencatatkan namanya sebagai artis solo dengan penghargaan terbanyak dalam sejarah VMA.

Host: Nata Arman

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News