Wisata air terjun di Pulau Dewata selama ini masih belum banyak diulik oleh traveller Tanah Air. Padahal pesonanya tak kalah dengan birunya pantai loh, salah satunya seperti Air Terjun Tibumana di kawasan Bangli.

Panorama air biru di sini membuat banyak wisatawan tertarik untuk menelusurinya dan merasakan sejuknya debit deras dari air yang turun. Selain itu, wisatawan juga bisa berenang di sekitar area air terjun untuk membuat tubuh semakin sehat.

Host: Nata Arman

(fru)

