Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bonus kepada Atlet Paralympic Games Paris 2024. Pemberian bonus tersebut dilakukan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat atas perjuangan para altet di paralimpiade Paris 2024 yang telah sukses mencetak prestasi gemilang. Hal itu memberikan kebanggaan luar biasa bagi bangsa Indonesia.

