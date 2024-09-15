Cagub Jakarta, Ridwan Kamil turut menyoroti akses transportasi menuju Jakarta International Stadium (JIS).

RK menyebut akses transportasi di JIS masih belum memadai dan kurang lengkap. Ia mengaku belum mengkaji secara detail mengenai akses munuju JIS. Namun dia berjanji akan menyempurnakan transportasi menuju JIS ketika nanti terpilih sebagai Gubernur Jakarta.

Reporter : Riana Rizkia

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News