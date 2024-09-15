...

Libur Panjang Maulid Nabi, Arus Lalu Lintas di Puncak Bogor Macet Minggu Pagi

Wildan Hidayat, Jurnalis · Minggu 15 September 2024 10:00 WIB
Kemacetan terjadi di Exit Tol Ciawi dari arah Jakarta menuju Puncak,  Bogor, Minggu (15/9/2024). Satlantas Polres Bogor memberlakukan ganjil genap dan one way dari arah Jakarta-Puncak. Peningkatan jumlah volume terjadi seiring banyaknya warga yang hendak berlibur. 
 
Seperti salah satu keluarga yang datang dari Jakarta untuk berlibur bersama keluarga. Mereka terjebak kemacetan selama satu jam dari Ciawi menuju Simpang Gadog.
 
 
Kontributor: Wildan Hidayat 
Produser: Akira AW

(fru)

