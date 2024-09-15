Kemacetan terjadi di Exit Tol Ciawi dari arah Jakarta menuju Puncak, Bogor, Minggu (15/9/2024). Satlantas Polres Bogor memberlakukan ganjil genap dan one way dari arah Jakarta-Puncak. Peningkatan jumlah volume terjadi seiring banyaknya warga yang hendak berlibur.

Seperti salah satu keluarga yang datang dari Jakarta untuk berlibur bersama keluarga. Mereka terjebak kemacetan selama satu jam dari Ciawi menuju Simpang Gadog.

Kontributor: Wildan Hidayat

Produser: Akira AW

(fru)

