Tempat Penyulingan Tiner di Cilincing Meledak dan Terbakar Hebat

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Sabtu 14 September 2024 17:31 WIB
Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari tungku penyulingan tiner di kawasan Jalan Rawa Malang, Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu (14/9/2024) pagi. Bahkan sejumlah warga merekam detik-detik ledakan yang di akibatkan dari kebakaran tersebut.
 
Kebakaran berawal dari ledakan tungku penyulingan tiner. Api baru bisa dipadamkan setelah enam unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian.
 
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan kasus kebakaran ditangani Polsek Cilincing Jakarta Utara
 
Reporter : Sofyan Firdaus
Produser : Febry Rachadi
 

