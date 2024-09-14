Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari tungku penyulingan tiner di kawasan Jalan Rawa Malang, Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu (14/9/2024) pagi. Bahkan sejumlah warga merekam detik-detik ledakan yang di akibatkan dari kebakaran tersebut.

Kebakaran berawal dari ledakan tungku penyulingan tiner. Api baru bisa dipadamkan setelah enam unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan kasus kebakaran ditangani Polsek Cilincing Jakarta Utara

Reporter : Sofyan Firdaus

Produser : Febry Rachadi

(rns)

