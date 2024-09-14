Arus lalu lintas di sejumlah jalanan Jakarta lengang, Sabtu (14/9/2024). Seperti terlihat di Bundaran HI dan Jalan Jenderal Sudirman. Kendaraan bermotor dapat melintas dengan lancar tanpa terhambat. Di area trotoar juga tidak ramai pejalan kaki seperti biasanya.

Situasi ini disebabkan sebagian warga Jakarta mendapatkan cuti bersama. Mereka memilih pulang ke kampung halaman dan berlibur ke luar kota. Sebagai informasi, Senin (16/9/2024) diperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW.

Reporter: Amrina Rida

Produser: Akira AW

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

