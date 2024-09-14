...

Libur Maulid Nabi, Jalanan di Jakarta Lengang

Amrina Rida, Jurnalis · Sabtu 14 September 2024 11:40 WIB
Arus lalu lintas di sejumlah jalanan Jakarta lengang, Sabtu (14/9/2024). Seperti terlihat di Bundaran HI dan Jalan Jenderal Sudirman. Kendaraan bermotor dapat melintas dengan lancar tanpa terhambat. Di area trotoar juga tidak ramai pejalan kaki seperti biasanya. 
 
Situasi ini disebabkan sebagian warga Jakarta mendapatkan cuti bersama. Mereka memilih pulang ke kampung halaman dan berlibur ke luar kota. Sebagai informasi, Senin (16/9/2024) diperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. 
 
Reporter: Amrina Rida 
Produser: Akira AW
Video Editor: Teguh Sugiarto
 

(fru)

