Susu ikan menjadi salah satu terobosan dalam program makan bergizi gratis pasangan Prabowo-Gibran. Banyak Masyarakat menganggap susu ikan sama seperti susu sapi.

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) sendiri menyebut susu dihasilkan dari kelenjar susu sementara, ikan tidak memiliki kelenjar susu. Sehingga istilah susu ikan sebenarnya kurang tepat, karena lebih tepat disebut sari atau ekstrak ikan.

Masyarakat perlu mengetahui pentingnya susu ikan sebagai alternatif ikan sebagai gizi terutama pada anak-anak

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan susu ikan merupakan minuman protein salah satu produk turunan dari Hidrolisat Protein Ikan (HPI) yang diolah dan disajikan menyerupai susu.

Reporter: Wiwie Heriyani

