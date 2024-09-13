Banjir kembali merendam permukiman warga, Jumat (13/9/2024) dini hari. Lokasi di Kompleks Polri, Jalan Pondok Karya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Ketinggian banjir diperkirakan mencapai 40 hingga 50 sentimeter. Banjir disebabkan tingginya curah hujan sejak Kamis (12/9/2024) sore. Kondisi banjir juga diperparah dengan meluapnya Kali Mampang.

Reporter: Rizki Faluvi

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News