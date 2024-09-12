JAKARTA – Vision+ kembali menggebrak dunia hiburan dengan merilis teaser trailer dari series terbarunya berjudul 'Dendam' yang dapat disaksikan di sini . Dalam teaser trailer berdurasi 34 detik ini menampilkan akting sang pemeran utama, Cinta Laura dengan adegan-adegan action yang menegangkan.

Dimulai dengan Cinta Laura yang bersiap bertarung dalam ring MMA, teaser ini menggambarkan cerita yang penuh intrik dan misteri, memikat penonton untuk ikut dalam perjalanan penuh dendam dari karakter utama, Renata. Selain itu, penonton akan dibuat terpukau dengan aksi adu fisik yang menegangkan antara Cinta Laura dan Ismi Melinda, di mana keduanya saling unjuk kebolehan dalam aksi bela diri.

Series 'Dendam' berfokus pada perjalanan Renata, diperankan oleh Cinta Laura, yang berprofesi sebagai petarung MMA sekaligus polisi. Ia bertekad untuk membalas dendam setelah adiknya dibunuh dan ayahnya diculik oleh kelompok kriminal Distrik 8. Series ini tidak hanya menawarkan aksi fisik yang menegangkan, tetapi juga menghadirkan drama emosional yang mendalam.

Selain Cinta Laura, 'Dendam' juga diperkuat oleh deretan aktor dan aktris ternama. Aktor senior Willy Dozan kembali menghiasi layar kaca, menambah kekuatan line-up pemain. Lebih menarik lagi, dalam series ini Cinta Laura akan beradu akting dengan sang kekasih, Arya Vasco. Deretan pemain lain yang turut meramaikan antara lain Zack Lee, Ryan Made, Ismi Melinda, Gusti Pratama, Helene Kamga dan aktor lain.

Di balik plot yang penuh misteri, 'Dendam' menyajikan aksi-aksi menegangkan yang akan membuat penonton bertanya-tanya hingga akhir. Perjalanan Renata dalam membalas dendam dipenuhi dengan kejutan yang tak terduga. Setiap episode akan menjadi teka-teki yang harus dipecahkan, membuat penonton semakin penasaran dengan kelanjutan ceritanya.

Nantikan series 'Dendam' tayang 20 September 2024 di Vision+ yang dapat disaksikan di sini. Segera unduh aplikasi Vision+ di App Store atau Play Store untuk menikmati series ini dan konten menarik lainnya.

Kamu bisa langganan Vision+ mulai Rp20.000,- untuk bisa nonton original series Vision+ dengan beragam genre favorit atau langganan paket Combo MeVVah untuk streaming konten premium Vision+ dan Viu sekaligus hanya dengan Rp49.000.

