Korea Selatan telah memilih film bertema aksi sejarah 12.12 The Day sebagai perwakilan Korsel pada ajang Piala Oscar 2025. Film 12.12 The Day nantinya akan bersaing di kategori film internasional terbaik.

Film yang dirilis pada 2023 itu menjadi judul film terlaris di Box Office Korsel saat penayangannya. Adapun Piala Oscar ke-97 akan berlansung pada 3 Maret 2025 di Los Angeles, Amerika Serikat.

Host: Bayu Pradhana

(fru)

