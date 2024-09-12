...

PON XXI 2024, Taklukkan Danau Toba, Atlet Putra Renang Jabar Raih Emas

Febry Rachadi, Jurnalis · Kamis 12 September 2024 12:31 WIB
Atlet renang asal Jawa Barat, Aflah Fadlan Prawira sukses meraih medali emas dalam nomor 10.000 meter kategori putra cabang olahraga renang perairan terbuka pada PON XXI Aceh-Sumut.
 
Perlombaan ini digelar di perairan Danau Toba, tepatnya di Pantai Wisata Bahari Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
 
Aflah Fadlan Prawira mencatat waktu tercepat dengan 2 jam 11 menit 51 detik, yang memastikan medali emas untuk kontingen Jawa Barat.
 
Produser: Febry Rachadi

(fru)

