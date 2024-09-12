...

Presiden Jokowi Berikan Bonus untuk Atlet Paralimpiade Paris 2024

Febry Rachadi, Jurnalis · Kamis 12 September 2024 12:14 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bonus dan apresiasi kepada para atlet Paralimpiade Indonesia yang berlaga pada Paralimpiade Paris 2024. Acara penyerahan apresiasi ini berlangsung di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta.
 
Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini, Presiden mengumumkan bahwa pemerintah telah menyiapkan bonus kepada para atlet, pelatih, hingga asisten pelatih juga diberikan penghargaan atas kontribusi mereka
 
Berita Terkait

