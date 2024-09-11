Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencanangkan pembangunan MRT Lin Timur-Barat Fase 1 tahap 1 pada Rabu (11/9/2024).

Jokowi menyebut bahwa dengan pembangunan MRT Lin Timur-Barat itu diharapkan dapat memberikan dukungan pada Jakarta sebagai sebuah kota global dan kota aglomerasi dengan di sekitarnya.

Proses konstruksi dari Tomang hingga Medan Satria diperkirakan memakan waktu selama enam tahun.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Febry Rachadi

