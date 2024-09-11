DPRD Jakarta menskors rapat pimpinan gabungan terkait pemberian usulan dan penetapan tiga nama pengganti Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta. Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang digelar pada Rabu (11/9/2024).

Para anggota DPRD DKI Jakarta yang menjadi perwakilan parpol menyetujui penundaan pemberian usulan tersebut. Rapat akan kembali digelar pada 13 September 2024.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Febry Rachadi

