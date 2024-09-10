Atlet Indonesia yang berjuang di Paralimpiade Paris 2024 kembali ke Tanah Air, Selasa (10/9) sore. Kontingen Indonesia berhasil membawa 14 medali di pesta olahraga difabel tersebut.
Medali-medali yang diperoleh di antaranya 1 medali emas, 8 medali perak dan 5 medali perunggu. Menpora Dito Ariotedjo mengapresiasi setiap atlet yang berlaga di Paralimpiade Paris 2024.
Kontingen Indonesia merupakan penyalur atlet terbanyak yang lolos kualifikasi paralimpiade 2024.
