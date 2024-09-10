...

Atlet Paralimpiade Indonesia Tiba di Tanah Air, Bawa Pulang 14 Medali

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Selasa 10 September 2024 20:00 WIB
Atlet Indonesia yang berjuang di Paralimpiade Paris 2024 kembali ke Tanah Air, Selasa (10/9) sore. Kontingen Indonesia berhasil membawa 14 medali di pesta olahraga difabel tersebut.
 
Medali-medali yang diperoleh di antaranya 1 medali emas, 8 medali perak dan 5 medali perunggu. Menpora Dito Ariotedjo mengapresiasi setiap atlet yang berlaga di Paralimpiade Paris 2024.
 
Kontingen Indonesia merupakan penyalur atlet terbanyak yang lolos kualifikasi paralimpiade 2024.
 
