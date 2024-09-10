KPK menegaskan tidak bisa memberikan informasi terkait progres laporan dugaan gratifikasi pesawat jet Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution. Namun, KPK memastikan masih terus memproses laporan tersebut.

KPK akan membuka laporan tersebut, jika sudah masuk ke tahap penyidikan.

Sebelumnya, KPK menerima laporan soal dugaan gratifikasi Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution buntut viralnya foto menggunakan pesawat jet pribadi yang viral di media sosial.

