Presiden Jokowi menonton langsung laga Timnas Indonesia vs Australia di SUGBK, Selasa (10/9). Jokowi mengajak sang cucu Jan Ethes dan La Lembah Manah.

Jokowi disambut oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Ketua PSSI Erick Thohir Menpora Dito Ariotedjo, Panglima TNI dan Kapolri.

Timnas Indonesia berhadapan dengan Australia di laga kedua Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Reporter: Raka Dwi Novianto

(fru)

