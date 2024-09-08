Jadwal seleksi CPNS 2024 mengalami sedikit perubahan.

Pemerintah memutuskan perpanjangan waktu pendaftaran. Yang seharusnya ditutup 6 September 2024 diperpanjang sampai 10 September 2024. Hal ini disebabkan kendala pembelian e-meterai

Dengan demikian, Panselnas mengambil kebijakan dengan memberikan tambahan waktu pendaftaran selama 4 hari.

Reporter : Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

