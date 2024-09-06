Demi kelancaran pendaftaran Seleksi CPNS 2024, pelamar kini sudah dapat memilih menggunakan materai tempel atau e-meterai. Hal ini diumumkan BKN di Instagram resminya, Jumat (6/9/2024).
Sebelumnya, viral proses pendaftaran Tes CPNS menalami Kendala teknis. Yakni, pemanfaatan e-meterai yang mengalami gangguan sehingga menghambat proses penyelesaian pendaftaran di portal.
Reporter: Yaser Rafi Pramudya
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow