Demi kelancaran pendaftaran Seleksi CPNS 2024, pelamar kini sudah dapat memilih menggunakan materai tempel atau e-meterai. Hal ini diumumkan BKN di Instagram resminya, Jumat (6/9/2024).

Sebelumnya, viral proses pendaftaran Tes CPNS menalami Kendala teknis. Yakni, pemanfaatan e-meterai yang mengalami gangguan sehingga menghambat proses penyelesaian pendaftaran di portal.

