Keseruan Bule-Bule Abadikan Moment Karapan Sapi Brujul

Hana Purwadi, Jurnalis · Jum'at 06 September 2024 16:00 WIB
Ratusan bule ini berlomba mengabadikan moment karapan sapi brujul di Probolinggo, Jawa Timur. Tak main-main, mayoritas para wisatawan tersebut mengabadikan moment menggunakan kamera profesional.
 
Karapan sapi brujul pada dasarnya sama dengan karapan sapi di Pulau Madura. Menariknya, karapan sapi di sini digelar di area medan berlumpur.
 
Dinamakan sapi brujul, konon pada jaman nenek moyang terdahulu masyarakat setempat mengadakan lomba balap sapi sehabis membajak atau brujul sawah.
 
Seiring berkembangnya waktu, tradisi ini menjadi aset wisata budaya, yang biasa digelar di moment perayaan hari jadi kota atau perayaan pekan budaya.
 
Kontibutor: Hana Purwadi

