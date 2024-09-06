Lima daerah di Jawa Timur bakal melakukan Pilkada melawan kotak kosong. Yakni Kabupaten Ngawi, Trenggalek, Gresik, Kota Surabaya, dan Kota Pasuruan. Sejumlah pihak mengajak masyarakat memenangkan kotak kosong.

Komisioner KPU Jawa Timur, Insan Qoriawan menegaskan kampanye kotak kosong tak melanggar regulasi dan tak bisa dilarang penyelenggara Pemilu. Namun, masyarakat diimbau menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Reporter: Avirista Midaada

Produser: Reza Ramadhan

