Paus Fransiskus akan memimpin Misa Akbar, Kamis (5/9/2024). Lokasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Sejumlah bus rombongan jemaat juga sudah mulai berdatangan. Mereka mulai mendatangi kawasan GBK pada pukul 12.00 WIB.

Para jemaat yang datang langsung diarahkan mengantre secara tertib. Pengecekan dilakukan mulai dari body check, security check, hingga wristband check.

Reporter: Bagas Abdiel Kharis Theo

Produser: Akira AW

(fru)

