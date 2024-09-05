...

Jelang Misa Akbar Paus Fransiskus di GBK, Bus Jemaat Mulai Berdatangan

Bagas Abdiel, Jurnalis · Kamis 05 September 2024 13:32 WIB
Paus Fransiskus akan memimpin Misa Akbar, Kamis (5/9/2024). Lokasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.
 
Sejumlah bus rombongan jemaat juga sudah mulai berdatangan. Mereka mulai mendatangi kawasan GBK pada pukul 12.00 WIB.
 
Para jemaat yang datang langsung diarahkan mengantre secara tertib. Pengecekan dilakukan mulai dari body check, security check, hingga wristband check.
 
Reporter: Bagas Abdiel Kharis Theo
Produser: Akira AW

(fru)

