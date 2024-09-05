Begini momen ratusan warga berebut salaman dengan Paus Fransiskus. Mereka sengaja berjajar di pinggir jalan untuk menyambut Sri Paus.

Teriakan hingga isak tangis mengudara saat melihat Sri Paus. Aksi saling dorong dalam kerumunan pun tampak tak terhindar.

Tampak mobil yang dinaiki Paus Fransiskus sengaja melamban ketika menyapa para warga yang menunggunya sejak pagi.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Akira AW

(fru)

