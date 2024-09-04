Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin meninjau 2 lokasi bencana alam di Kabupaten Bogor yang menewaskan 2 orang, Selasa (3/9). Lokasi pertama yang dikunjungi yakni Desa Cimayang, Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Di lokasi tersebut ada bangunan dan gudang yang rusak berat karena hujan ekstrem yang disertai angin taifun. Bey kemudian mengunjungi lokasi kedua di Desa Situ Ilir, Kecamatan Cibungbulan, Bogor. Bey meminta warga Jawa Barat di lokasi rawan bencana tetap waspada.

Menurut BMKG cuaca ekstrem pada 2 September 2024 dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan awan konvektif.

Produser: Hendra Kaswara

(fru)

