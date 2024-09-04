Keberadaan Kaesang Pangarep yang sempat menghilang usai polemik penggunaan fasilitas jet pribadi, terungkap. Kaesang terlihat mendatangi kantor PSI di Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Rabu (4/9).
Putra bungsu Jokowi yang juga Ketum PSI ini tampak menghindari awak media yang menunggunya. Kaesang nampak langsung masuk ke kantor PSI untuk menggelar rapat.
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Video Editor: Teguh Sugiarto
