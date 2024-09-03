Resto Unagi & Udang Alam Kreo merupakan salah satu tempat makan di Yogyakarta yang sedang populer serta mengusung tema makanan Jepang dan alam. Pengunjung bisa menyantap unagi dan ramen sambil menikmati indahnya pemandangan alam yang membentang di depannya.

Pemandangan tersebut ada perbukitan Menoreh, Sungai Progo, Jembatan Kreo, serta Gunung Merapi dan Merbabu yang bisa dilihat dari kejauhan. Tidak hanya itu saja, suasana di tempat makan juga sejuk dan rindang karena banyak pepohonan.

Kontributor: Galih Wisma

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News