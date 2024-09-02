GP Ansor menyambut baik kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. GP Ansor bersama OKP lintas agama menyambut kedatangan Paus ke Indonesia dengan penuh suka cita.

Indonesia, sudah lama dikenal oleh Paus sebagai negara pluralis yang sukses menjaga persatuan dan perdamaian. Kunjungan Paus kali ini merupakan agenda lanjutan pertemuan OKP lintas agama yang sebelumnya digelar di Vatikan.

Kontributor: Ari Sandita

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News