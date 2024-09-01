...

Perludem Minta KPU Gelar Pemilu Ulang di 2025 jika Kotak Kosong Menang

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Minggu 01 September 2024 20:52 WIB
LSM Perludem meminta KPU membuat jadwal pemilu ulang di tahun 2025, jika memang calon tunggal kalah melawan kotak kosong.
 
Hal ini disampaikan Pembina Perludem, Titi Anggraini, Minggu (1/9/2024).
 
Sebab menurutnya tidak masuk akal jika pemilu ulang digelar 5 tahun berikutnya. Dia menjelaskan pilkada ulang 2025 itu agar di suatu daerah bisa memiliki pemimpin definitif.
 
