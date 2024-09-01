LSM Perludem meminta KPU membuat jadwal pemilu ulang di tahun 2025, jika memang calon tunggal kalah melawan kotak kosong.
Hal ini disampaikan Pembina Perludem, Titi Anggraini, Minggu (1/9/2024).
Sebab menurutnya tidak masuk akal jika pemilu ulang digelar 5 tahun berikutnya. Dia menjelaskan pilkada ulang 2025 itu agar di suatu daerah bisa memiliki pemimpin definitif.
Reporter : Danandaya Arya Putra
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
