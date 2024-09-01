...

Pelantikan Kader Partai Perindo Jadi Anggota DPRD Blora dan Rejang Lebong

Reza Ramadhan, Jurnalis · Minggu 01 September 2024 17:30 WIB
Kader Partai Perindo H. Suyono resmi dilantik menjadi Anggota DPRD Blora, Jawa Tengah (Jateng). Ia terpilih sebagai wakil rakyat dalam kontestasi Pemilu 2024, lalu. 
 
Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Blora diselenggarakan di ruang sidang paripurna pada, Selasa 27 Agustus 2024. H. Suyono ditetapkan bersama dengan 44 Anggota DPRD lainnya untuk periode 2024-2029.
 
